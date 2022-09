Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220905.7 Aasbüttel: Autofahrer übersieht Motorrad

Aasbüttel (ots)

Am Sonntagmittag hat ein Autofahrer in Aasbüttel ein am Fahrbahnrand stehendes Motorrad übersehen und ist mit diesem kollidiert. Der Biker und seine Sozia erlitten bei der Kollision Verletzungen, die Frau schwere, der Fahrer leichte.

Kurz nach 12.00 Uhr war ein 66-Jähriger in einem Peugeot auf der Dorfstraße aus Richtung Warringholz kommend unterwegs. Er beabsichtigte, nach links in den Siezbüteler Weg abzubiegen und übersah dabei das Kraftrad eines Paares aus Pinneberg, das sich zu Orientierungszwecken am rechten Fahrbahnrand aus Richtung Siezbüttel kommend aufgestellt hatte. Der Autofahrer stieß frontal mit dem Motorrad zusammen, der 59-Jährige Fahrer verletzte sich dabei leicht, seine 67-jährige Begleiterin schwer. Die verletzte Frau kam in ein Krankenhaus, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6.500 Euro.

Merle Neufeld

