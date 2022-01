Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den Betrüger

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einem EC-Karten-Betrüger. Am 17. August versuchte der unbekannte Mann eine dreistellige Bargeldsumme in einer Bank auf der Hohenhöveler Straße abzuheben - die EC-Karte hatte er zuvor in Begleitung einer unbekannten Frau entwendet. Geld hatte er wegen falscher PIN-Eingabe nicht erhalten.

Das Amtsgericht Dortmund hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu der Person geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(mg)

Hier geht es zum Foto des Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/73045

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell