POL-IZ: 220906.3 Itzehoe: Geldbörse aus dem Einkaufswagen entwendet

Rethwisch (ots) - Am Montag um 11:24h meldeten aufmerksame Zeugen einen verunfallten Mitsubishi im Straßengraben an der Dorfstraße. Der noch unbekannte Fahrzeugführer kam aus Richtung der A 23 und fuhr vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit quer über die Fahrbahn der Dorfstraße und verunfallte im Straßengraben. Am Fahrzeug waren keine amtlichen ...

