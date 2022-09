POL-IZ: 220906.5 Büsum: Dieb nutzt günstige Gelegenheit

Heide (ots) - Am Montagabend hat sich auf einem Parkplatz in Heide eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein radfahrendes Kind zog sich dabei leichte Verletzungen zu, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 18.00 Uhr war ein Mädchen auf einem Fahrrad auf dem Heider Marktplatz aus Richtung Kaufland kommend in Richtung Osten unterwegs. An der Kirche parkte ein Unbekannter ...

mehr