Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - aufmerksamer Zeuge gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am 15.03.2022 kam es zwischen 08.30 Uhr und 10.30 Uhr in der Franz-Mehring-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein roter Audi kollidierte mit einem geparkten Mitsubishi und beschädigte den linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete offenbar den Unfall und hinterließ eine Nachricht am Fahrzeug der Geschädigten. Die Polizei sucht nun nach dem Zeugen und bittet dringend sich zu melden. Darüber hinaus werden Personen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang, dem Fahrzeugführer oder dem Tatfahrzeug machen können. Hinweise werden unter Angabe der Bezugsnummer 0061088/2022 unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegengenommen. (db)

