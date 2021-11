Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Korrektur zu "Einbrecher flüchten"

Velen (ots)

Am Dienstagabend kam es in Velen-Ramsdorf zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. Die Geschädigte kam nicht wie zunächst berichtet um 17.50 Uhr nach Hause und überraschte die Täter, sondern um 17.15 Uhr. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

