Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Brilon (ots)

Am 06.01.2022 um 12:20 Uhr kam es in Brilon auf der Landstraße 637 auf der Strecke zwischen Einmündung Bundesstraße 7 und Brilon-Madfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 22 jährige Pkw Fahrerin aus Paderborn, die die L637 in Fahrtrichtung Bundesstraße 7 befuhr, geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit der Sattelzugmaschine eines 62 jährigen Lkw Fahrers. Dabei wurde die 22 Jährige schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Nach jetzigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Der Lkw Fahrer blieb unverletzt. Beide verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

