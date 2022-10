Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtragsmeldung bezüglich der entflohenen Würgeschlange

Insheim (ots)

Am Freitagabend wurde durch einen Schlangenhalter aus Insheim mitgeteilt, dass es seiner Boa Constrictor gelang, ihr Terrarium zu verlassen und über die Terrassentür in die Freiheit zu gelangen. Durch den Schlangenhalter wurde nun gemeldet, dass er die Schlage in seinem Garten wieder aufgefunden hat und sie sich nun wieder in dem Terrarium befindet.

