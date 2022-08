Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit Sattelzug unter Drogeneinfluss in die Schutzplanke

A 61/Rheinhessen (ots)

Einen Schlangenlinien fahrenden Sattelzug meldeten Zeugen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 18.8.2022 gegen 9 Uhr auf der A 61 in Höhe des Parkplatzes Hauxberg in der Gemarkung Kettenheim. Zudem sei der LKW mit der Schutzplanke kollidiert und anschließend weitergefahren. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den LKW dann in Höhe Worms-Mörstadt aufnehmen und kontrollieren. Dabei gab der 22-jährige Fahrer des LKW zunächst an, kurz eingeschlafen zu sein. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten aber fest, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Die Weiterfahrt war natürlich beendet und der 22-Jährige musste mit zur Blutprobe. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. An seinem LKW entstand über die gesamte Länge Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Schutzplanke muss noch genau festgestellt werden.

