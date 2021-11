Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Vereinsraum

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag zwischen 07:45 Uhr und 21:00 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Gebäude am Schloßberg in Böblingen, in dem diverse Vereine und Organisationen untergebracht sind. Der Einbrecher brach einen Schlüsselkasten auf, betrat einen Aufenthaltsraum und entwendete einen kleineren Geldbetrag. Beim erfolglosen Versuch, weitere Türen aufzuhebeln, richtete er mehrere hundert Euro Sachschaden an. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

