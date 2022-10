Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Feuer an einem Trampolin

Ramberg (ots)

Am Sonntag, den 30.10.2022, gegen 20:50 Uhr wurde das auf dem Schulhof der Grundschule Ramberg in den Boden eingelassene Trampolin von unbekannten Tätern angezündet und hierdurch beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

