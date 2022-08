POL-WAF: Ahlen. Diebstahl von Schmuck aus Wohnung

Warendorf (ots) - Ein oder mehrere Täter sind am Wochenende in ein Mehrfamilienhaus in Sendenhorst eingebrochen. Der oder die Täter haben sich zwischen Freitag (12.08.2022, 10.00 Uhr) und Sonntag (14.08.2022, 22.30 Uhr) Zugang über ein auf Kipp stehendes Fenster zu einer Wohnung in dem Haus an der Straße Auf dem Bült verschafft - gestohlen wurde Bargeld. Hinweise zu dem oder den Tätern bitte an die Polizei Ahlen, ...

