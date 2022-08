POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Durch offenes Beifahrerfenster geschlagen

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Montag (15.08.2022, 22.35 Uhr) einen grauen Mercedes CLA in Ahlen angefahren und beschädigt. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Beckumer Straße. Der Unbekannte muss dagegen gefahren sein, es hinten links beschädigt haben und anschließend geflüchtet sein. Ein schwarzer Pkw hatte neben dem Mercedes gestanden. Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die ...

mehr