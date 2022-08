POL-WAF: Beckum-Vellern. Zusammenstoß in Kreuzung

Warendorf (ots) - Wir suchen aktuell eine 15-jährige Jugendliche aus Beckum. Die Beckumerin verließ am Samstag (13.08.2022, 10.30 Uhr) ihr Elternhaus in Beckum und kehrte nicht zurück. Anbei der korrigierte Link in unser Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/85352 Rückfragen zur Pressemitteilung bitte ...

