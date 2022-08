POL-WAF: Beckum. 15-Jährige aus Beckum vermisst - wer kann Hinweise geben? Korrektur des Links zum Fahndungsportal

Warendorf (ots) - Wir suchen den Besitzer eines Hundes, der am Freitag (12.08.2022, 16.50 Uhr) in Beckum gefunden wurde. Eine Zeugin hatte das Tier in einem Gebüsch in einem Waldstück am Kollenbach gefunden. Der kleine Hund war in einer zugeschnürten Plastiktüte und wirkte verwahrlost. Die Beamten befreiten ihn aus der Tüte und die Zeugin brachte ihn in eine Tierklinik. Wer kann Hinweise zu dem Eigentümer des Hundes ...

mehr