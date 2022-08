POL-WAF: Beckum. UPDATE - 15-Jährige aus Beckum vermisst - wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots) - Gesucht wird ein unbekannter Mann, der am Freitag (12.08.2022, 20.40 Uhr) von einem 33-jährigen Mann in Sendenhorst geschlagen wurde. Der Sendenhorster traf auf ein Paar, das an der Straße Am Gänsegarten spazieren war und schlug den Mann ins Gesicht. Dieser fiel auf ein Auto und versuchte sich zu wehren. Der 33-Jährige ließ von ihm ab und ging weiter. Wir suchen diesen beteiligten Mann und bitten ...

