POL-WAF: Warendorf-Müssingen. Auto und Rad stoßen zusammen

Warendorf (ots) - Schwer verletzt worden ist am Montag (15.08.2022, 10.50 Uhr) eine 42-jährige Autofahrerin in Beckum-Vellern. Die 42-jährige Beckumerin fuhr mit ihrem Auto auf dem Hellweg aus Oelde kommend in Richtung Neubeckum. Ein 55-jähriger Lippstädter fuhr mit seinem Pkw auf der Straße Hesseler Richtung Kreuzung Hesseler/Hellweg. Als er weiter geradeaus fuhr, stieß er mit der von rechts kommenden 42-jährigen ...

