Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tiefstehende Sonne

Apolda (ots)

Ein 71 Jahre alter Pkw-Fahrer befuhr am 01.03.2022, gegen 09:55 Uhr den Heidenberg in Apolda in Richtung Am Busbahnhof. Beim Einfahren vom "oberen" auf den "unteren" Heidenberg übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne eine 73jährige Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt die Fußgängerin Schmerzen im rechten Beckenbereich und wurde vorsorglich ins Robert-Koch-Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des 71jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro.

