POL-BN: Festnahmen bei Durchsuchungen nach Betrug von "Falschen Polizisten"

Alfter (ots) - Am Mittwochabend (22.06.2022) überprüften Beamte der Polizeiwache Duisdorf einen 21-jährigen Autofahrer in Alfter-Nettekoven. Er war den Beamten gegen 19:15 Uhr ohne Sicherheitsgurt an der Kreuzung Medinghovener Straße/B 56/Konrad-Adenauer-Damm aufgefallen und hatte im weiteren Verlauf eine unsichere Fahrweise an den Tag gelegt sowie die mittlere Fahrbahnbegrenzung überfahren. An der Kreuzung B ...

