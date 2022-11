Polizei Köln

POL-K: 221129-2-K/Lev Fahrer nach Unfallflucht ermittelt - Fußgänger in Klinik

Köln

Dank des Hinweises eines Zeugen (20) hat die Polizei Köln den Führerschein eines Skoda-Fahrers (58) beschlagnahmt, der am Montagnachmittag (28. November) auf einen Parkplatz an der Erna-Scheffler-Straße in Köln-Kalk einen Fußgänger (73) angefahren und schwer verletzt haben soll. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 58-Jährige den Mann mit der Front des Fahrzeuges erfasst. Nachdem er ausgestiegen war und ihm aufgeholfen hatte, soll er wieder in sein Fahrzeug gestiegen und davon gefahren sein. Der 20-Jährige hatte aus einem gegenüberliegenden Gebäude den Unfall beobachtet, sich das Leverkusener Kennzeichen gemerkt und dieses sowie eine Beschreibung des Fahrers den alarmierten Polizisten mitgeteilt. Weitere Einsatzkräfte hatten den Fahrer anschließend an der Wohnanschrift in Leverkusen angetroffen. (ph/cs)

