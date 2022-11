POL-K: 221128-3-K Fahndung nach Sexualdelikt in Köln-Weidenpesch

Köln (ots) - Nach einem Raubüberfall in der Nacht zu Samstag (26. November) in Köln-Lind fahndet die Polizei nach einem etwa 175-180cm großen Mann, der mit schwarzem Basecap, schwarzer Jacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein soll. Seinen mutmaßlichen Komplizen (27) trafen Polizisten in Tatortnähe an und nahmen ihn mit zur Polizeiwache. ...

