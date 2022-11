POL-K: 221127-1-K 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Zeugensuche

Köln (ots) - Innerhalb von 30 Minuten sind am Donnerstagnachmittag (24. November) zwei Kinder (7,10), die in den Stadtteilen Lövenich und Bilderstöckchen mit ihren Fahrrädern unterwegs waren, leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Siebenjährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Schürfwunden der zehn Jahre alten Kölnerin konnten noch an Ort und ...

mehr