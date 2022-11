POL-PDLU: Verkehrskontrollen in Speyer

Mutterstadt (ots) - Am heutigen Morgen erschien ein Mann mit einer stark blutenden Wunde am Hals in einem Geschäft in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt und bat um Hilfe. Nach Eingang der Mitteilung um 06:54 Uhr an die Polizei Schifferstadt waren mehrere Funkstreifen der Polizei Schifferstadt sowie ...

mehr