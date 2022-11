Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Schaltkasten

Frankenthal (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12.11.2022 wurde an der Kreuzung Westring/Carl-Bosch-Ring in Frankenthal ein beschädigter Schaltkasten für die dort befindliche Ampelanlage festgestellt. Die Ampelanlage im Kreuzungsbereich fiel hierdurch aus. Der Schaden am Schaltkasten wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden. Der Ausfall der Ampelanlage konnte bislang nicht behoben werden und dauert an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

