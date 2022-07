Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg öffnet seine Tore - Einladung zur Finissage am 28. Juli 2022 im Rahmen der Wanderausstellung "Weltreligionen - Weltfrieden - Weltethos"

Stuttgart (ots)

In Zeiten, in denen Religionen häufig als konfliktverstärkend wahrgenommen werden, setzt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg ein Zeichen für mehr Verständnis und Toleranz. Die Ausstellung "Weltreligionen - Weltfrieden - Weltethos" gibt einen tiefen Einblick in die vielfältige Welt der Religionen und stellt dabei die gemeinsamen Werte in den Vordergrund.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten am 28. Juli 2022 zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr die Möglichkeit, die Ausstellungs-Finissage zu besuchen. Neben der Begrüßung und Ausstellungseinführung durch den Präsidenten des Landeskriminalamtes Andreas Stenger besticht die Finissage vor allem durch das kulturelle Programm. Der Stuttgarter Schriftsteller und Autor der politischen Dengler-Kriminalromane Wolfgang Schorlau unterhält mit einer erzählerischen Lesung und der Musiker und Bluesgitarrist Werner Dannemann greift in die Gitarrensaiten seiner Taylor.

Interessierte können sich per Mail bis zum 25. Juli 2022 unter pressestelle-lka@polizei.bwl.de anmelden. Es wird um Verständnis gebeten, dass auf Grund der weiterhin anhaltenden Infektionslage nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen und bei großem Interesse nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden können.

