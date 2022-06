Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Lastwagen verkeilt sich in geparktem Auto (09.06.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen nicht alltäglichen Unfall verursacht hat ein Lastwagenfahrer am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der Hohlehrenstraße. Ein 29-jähriger Brummifahrer bog mit einem Daimler Actros Sattelzug ab. Dabei scherte der Auflieger aus und ein außen daran mitgeführter Gabelstapler blieb an einer geparkten Mercedes C-Klasse hängen. Dabei verkeilten sich Stapler und Auto ineinander und mussten "gewaltsam" voneinander gelöst werden. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, am Gabelstapler in Höhe von etwa 500 Euro.

