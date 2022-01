Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Überholvorgang mit Folgen B427 Kapellen-Drusweiler

B 427 - Kapellendrusweiler (ots)

Kurz nach 07:00 Uhr kam es am heutigen Morgen auf der B 427 zwischen Bad Bergzabern und Oberhausen, in Höhe der Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler, zu einem Verkehrsunfall. Der 54-jährige Fahrer eines Transporters befuhr die B 427 von Bad Bergzabern in Richtung Oberhausen. Auf Höhe der Gemeinde Kapellen-Drusweiler überholte der Transporter einen Lkw. Eine 54-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda kam dem Überholenden entgegen und kollidierte mit dem Transporter. Anschließend verloren beide Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kamen kurzzeitig von der Straße ab. Die beschädigten Fahrzeuge kamen nach einigen Metern auf der Straße zum Stehen. Die Fahrerin des Pkw Mazda wurde bei dem Unfall leichtverletzt, der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die B 427 war während der Unfallaufnahme bis 08:40 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Gemeinde Kapellen-Drusweiler geleitet. Neben dem Rettungsdienst war die Straßenmeisterei ebenfalls im Einsatz.

