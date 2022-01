Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kleiner Junge auf Abwegen Germersheim, Posthiusstraße Dienstag, 18.01.2022, um 10.00

Germersheim (ots)

Eine Passantin stellte einen kleinen Jungen in der Posthiusstraße fest, der Barfuß und nur mit Pyjama bekleidet die Welt erkundete. Noch vor Eintreffen der Polizeistreife kam die sich sorgende Mutter hinzu und nahm sich dem Kleinen an. Wie später in Erfahrung gebracht werden konnte, gehe es dem Jungen gut. Er hatte einen unbeobachteten Moment genutzt, um aus der Wohnung zu gelangen.

