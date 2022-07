Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Die Kriminalität der Zukunft bekämpfen - Quereinstieg Cybercrime bei der Polizei Baden-Württemberg - Imagefilm für IT-Forensik der Polizei Baden-Württemberg

Stuttgart (ots)

Zur professionellen Bekämpfung von Cybercrime hat die Polizei Baden-Württemberg die Sonderlaufbahnen des gehobenen Dienstes der Cyberkriminalistinnen und Cyberkriminalisten eingerichtet und bietet allen informationstechnisch Interessierten zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten, um ihre Berufung, Passion und fachliche Leidenschaft kreativ zu verwirklichen. Der Nachwuchswerbung kommt hier eine ganz besondere Bedeutung zu. Für Interessierte gilt: Ganz gleich, ob Sie lieber Cybercrime-Ermittlungen durchführen oder sich als IT-Forensiker oder IT-Forensikerin technisch komplexen Aufgaben gemeinsam mit interdisziplinären Spezialistinnen und Spezialisten ganzheitlich widmen wollen - im Team der Polizei Baden-Württemberg finden Sie eine gesellschaftlich bedeutende Tätigkeit.

"Die Cybersicherheitslage ist nicht erst seit dem Angriff von Russland auf die Ukraine angespannt. Seit Jahren steigen die Fallzahlen im Phänomenbereich Cybercrime. Angriffe, begangen durch staatliche, halbstaatliche und frei organisierte Gruppierungen nehmen seit Jahren zu. Dabei ist die Entwicklung nicht nur ein quantitatives Problem. Die Qualität und die Wucht, mit der Angriffe zwischenzeitlich durchgeführt werden, hat merklich zugenommen. Der Krieg hat uns hier aber nochmals glasklar vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass wir digital gut aufgestellt sind. Die Polizei Baden-Württemberg ist mit der Abteilung Cybercrime und Digitale Spuren beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW), der dort verorteten Zentralen Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) und den spezialisierten Kriminalinspektionen in allen regionalen Polizeipräsidien sehr gut aufgestellt. Aber natürlich müssen die Abteilungen personell und materiell optimal ausgestattet sein. Hier wollen wir die besten Köpfe, die sich motiviert und qualifiziert der Kriminalitätsbekämpfung in der virtuellen Welt widmen", so Andreas Stenger, Präsident des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg.

Mit Blick auf die Nachwuchswerbung hat das LKA BW einen Imagefilm in Kooperation mit der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, dem Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei, dem Polizeipräsidium Aalen, der Staatsanwaltschaft Ulm und dem Landgericht Ulm erstellt. Den Clip finden Sie unter folgendem Link https://t1p.de/kzujn auf dem YouTube-Kanal der Polizei Baden-Württemberg.

Klingt interessant? Weitere Informationen zum Quereinstieg Cybercrime finden Sie unter https://sonderlaufbahnen.polizei-bw.de/.

Weitere Informationen zur Ausbildung bzw. den Studienmöglichkeiten bei der Polizei-Baden-Württemberg finden Sie unter https://www.polizei-der-beruf.de/.

Die aktuellen Stellenausschreibungen der Polizei Baden-Württemberg finden Sie unter https://www.polizei-bw.de/karriere/.

Ergänzende Hinweise zum Quereinstieg Cybercrime: Bildungsvoraussetzung für die Einstellung ist ein Bachelor-Abschluss aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften bzw. Informatik, wobei es eine größere Zahl verschiedener Studiengänge/-richtungen gibt, die hier in Betracht kommen können. Allgemein müssen alle Bewerberinnen und Bewerber die besonderen gesundheitlichen und körperlichen Voraussetzungen für den Polizeivollzugsdienst erfüllen. Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen erfolgt die Einstellung in einem Beamtenverhältnis im Polizeivollzugsdienst als Kriminalkommissar beziehungsweise Kriminalkommissarin (Besoldungsgruppe A9, gehobener Dienst). Es bestehen sehr gute Karriere- und Entwicklungschancen, insbesondere die Möglichkeit, auch als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter das Endamt des gehobenen Dienstes (Besoldungsgruppe A13) zu erreichen. Für IT-Spezialisten mit einem Master-Abschluss besteht darüber hinaus bereits nach wenigen Jahren die Möglichkeit, in den höheren Dienst (ab Besoldungsgruppe A13) aufzusteigen.

