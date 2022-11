POL-PDLU: Fahrverbot nach Alkoholgenuss

Schifferstadt (ots) - Wegen nicht angeleinter Hunde kam es am Donnerstagmorgen in der Rehhofstraße zu einem Streit zwischen zwei Hundehaltern, in dessen Verlauf ein 40-jähriger Mann aus Schifferstadt einer 34-jährigen, ebenfalls aus Schifferstadt, mit der Hundeleine ins Gesicht schlug. Im Rahmen einer anschließenden Fahndung konnte der Tatverdächtige festgestellt werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen ...

