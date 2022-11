POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen der Polizeiinspektion Schifferstadt

Speyer (ots) - Am 10.11.2022 gegen 11 Uhr befuhr ein 75-jähriger PKW-Fahrer die Wormser Landstraße in südlicher Fahrtrichtung und bog bei grün zeigender Lichtzeichenanlage nach rechts in den Alten Postweg ein. Neben ihm befuhr ein 63-jähriger Fahrradfahrer ordnungsgemäß den Radweg der Wormser Landstraße in gleicher Fahrtrichtung. Der 75-Jährige übersah beim Abbiegen den geradeaus fahrenden Radfahrer und ...

