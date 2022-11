Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Radfahrer verletzt Fußgängerin bei Verkehrsunfall, Täter gesucht

Speyer (ots)

Am 10.11.2022 gegen 15:50 Uhr erschien eine 58-Jährige bei der Polizei und gab zu Protokoll, dass sie bereits am Dienstag, den 08.11.2022, zwischen 13:30 Uhr und 14:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde. Die 58-Jährige ging zu Fuß auf dem linken Geh- und Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße, als sie etwa auf Höhe der Einmündung Rützhaubstraße von einem von hinten kommenden Fahrrad erfasst wurde und zu Boden fiel. Der unbekannte Fahrradfahrer befuhr verbotswidrig den Radweg in falscher Richtung und entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort, indem er seine Fahrt in Richtung Wormser Landstraße fortsetzte. Die 58-Jährige trug Schürfwunden und starke Rückenschmerzen davon. Der Fahrradfahrer wird als älterer Mann mit schwarzen Haaren, einer dunkelblauen Jacke und einem älteren Fahrrad beschrieben.

Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zu Tatverdächtigen machen? Die Polizei ist für Hinweise per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06232 / 137-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell