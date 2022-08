POL-WAF: Oelde. Radfahrerin auf Kreuzung verletzt

Warendorf (ots) - Ihm wurde seine Brusttasche entrissen - anschließend flüchteten die Täter. Deswegen hat sich ein 34-jähriger Mann am Donnerstag (11.08.2022) in Beckum an die Polizei gewandt. Der 34-Jährige war den beiden Unbekannten bereits zuvor am Tag am Busbahnhof begegnet. Gegen 13.25 Uhr sprachen ihn die zwei in einem Waldstück am Grünen Weg an. Einer der beiden schlug dem Neubeckumer zunächst das Handy aus ...

mehr