POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl auf Baustellengelände

Studernheim (ots)

Im Zeitraum vom 07.11.2022 bis zum 09.11.2022 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Baustellengelände der ehemaligen Supermarktkette. Dort entwendeten diese 20 Stromkabel und 13 Wandlampen. Zudem brachen die Täter drei Baucontainer auf, aus denen sie jedoch keine Wertgegenstände mitnahmen. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 5.000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

