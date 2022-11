POL-PDLU: Speyer - (Schoko-)Ladendiebstahl

Speyer (ots) - Am Morgen des 09.11.2022 gegen 04:45 Uhr hebelten zwei unbekannte Täter die Eingangstür eines Elektronik-Fachgeschäfts in der Wormser Landstraße auf und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Mobiltelefonen und Tablets aus der Auslage des Geschäfts. In weiteren Räumen suchten sie nach Diebesgut und brachen einen Schrank auf. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Personen mit schwarzer Jacke. Ein ...

mehr