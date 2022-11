Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Elektronik-Fachgeschäft

Speyer (ots)

Am Morgen des 09.11.2022 gegen 04:45 Uhr hebelten zwei unbekannte Täter die Eingangstür eines Elektronik-Fachgeschäfts in der Wormser Landstraße auf und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Mobiltelefonen und Tablets aus der Auslage des Geschäfts. In weiteren Räumen suchten sie nach Diebesgut und brachen einen Schrank auf. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Personen mit schwarzer Jacke. Ein Täter trug eine graue Strickmütze, eine dunkelblaue Hose und einen hellblauen Rucksack. Der andere Täter trug eine graue Hose und eine rote Tasche. Der Tatort liegt im Umfeld des Kundenparkplatzes eines Drogeriemarktes und einer Bäckerei in der Wormser Landstraße. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

