Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung an PKW

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 13.08.2022, gegen 03:20 Uhr lief eine dreiköpfige Personengruppe durch die Friedenstraße, Kaiserslautern in Richtung Hilgardring. Eine Person aus der Gruppe, welche mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet war, beschädigte an zwei geparkten PKW den rechten Außenspiegel. Im Rahmen der Fahndung konnte die Personengruppe nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Personengruppe geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

