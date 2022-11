Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schulwege und Beleuchtung im Kontrollfokus

Speyer (ots)

Am 08.11.2022 führte die Polizei Speyer vor Schulbeginn Kontrollen im Umfeld der Woogbachschule im Rainer-Maria-Rilke-Weg durch. Hierbei fielen vier Verstöße gegen die Kindersicherungspflicht auf, bei denen die Kinder entweder nicht angegurtet waren oder aber ohne vorgeschriebenen Kindersitz befördert wurden. Weiterhin waren zwei Erwachsene ohne Sicherheitsgurt unterwegs und ein Fahrzeug wies Mängel auf, deren Behebung die Beamten unter Setzung einer Frist einforderten.

Am Abend ab 18 Uhr und ab Mitternacht richtete die Polizei dann eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße ein, bei welcher der Schwerpunkt auf der Ahndung und Behebung von Beleuchtungsmängeln lag. In sechs Fällen stellten die Beamten Kraftfahrzeuge mit Beleuchtungsmängeln fest, ahndeten die Verstöße und forderten zur Behebung auf. Bei einem PKW war die Hauptuntersuchung überfällig. Um 0:44 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem PKW die Kontrollstelle, aus deren PKW Marihuanageruch drang. Sie erklärte dies damit, dass eine andere Person darin zuvor medizinisches Cannabis konsumiert habe und leugnete einen eigenen Konsum. Allerdings erkannten die Beamten bei ihr Anzeichen für einen solchen und auch ein freiwilliger Schnelltest bei der Dame reagierte positiv auf THC. Aus diesem Grund untersagten die Beamten die Weiterfahrt und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.

