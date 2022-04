Polizei Essen

POL-E: Mülheim: 71-Jähriger durch drei Männer attackiert - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45473 MH-Altstadt: Am frühen Sonntagmorgen (24. April) griffen drei unbekannte Männer unvermittelt einen 71-Jährigen auf der Kappenstraße an und verletzten ihn schwer. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 1:45 Uhr lief der 71-jährige Mülheimer mit deutscher Staatsbürgerschaft aus der Innenstadt kommend über die Kappenstraße. In Höhe der Einmündung zur 'Klippe' stellten sich drei junge Männer in den Weg des Mülheimers und schlugen gemeinsam auf ihn ein. Danach flüchtete das Trio in unbekannte Richtung.

Etwa 20 Minuten später wurde eine Passantin auf den verletzten 71-Jährigen aufmerksam, der ihr in Höhe der Aktienstraße 250 entgegen kam. Die Zeugin alarmierte die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei.

Der Mülheimer musste schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die drei jungen Männer flüchteten unerkannt vom Tatort. Das Alter der Unbekannten wurde auf 20 - 25 Jahre geschätzt, sie sollen zur Tatzeit mit Kapuzenpullovern bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell