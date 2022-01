Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Deko" entlarvt Langfinger

Jena (ots)

Durch unbekannte Täter wurden in einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum, von unterschiedlichen Tatorten, diverse Verkehrszeichen entwendet. Am Mittwochmorgen stellte ein Mitarbeiter des Kommunalservice Jena in der Straße Am Steiger fest, dass zwei dieser Straßenschilder im Flurbereich einer Wohneinheit hängen, da dieser von außen gut einsehbar war. Nachdem der Zeuge die Polizei informierte, wurde auf Grundlage einer richterlichen Anordnung eine Wohnungsdurchsuchung realisiert, die weitere Straßenschilder und Verkehrszeichen zu Tage brachte. Insgesamt wurden in zwei Wohngemeinschaften acht Verkehrsschilder und Straßenschilder sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Tätern wurden aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

