Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle

Weimar (ots)

In Kranichfeld geriet in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ein 30-Jähriger in seinem VW in eine Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle wehte den Beamten der Geruch von Alkohol entgegen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell