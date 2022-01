Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall

Weimar (ots)

Ein 56-jähriger Fahrer eines Mercedes-Transporters übersah gestern Vormittag einen Pkw Mercedes und kollidierte mit diesem. Der 56-jährige Blankenhainer kam aus Richtung Wittersroda und beabsichtigte in Lengefeld auf die B 85 aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw, der aus Richtung Blankenhain kam. Glücklicherweise wurde keiner der am Unfall beteiligten Personen verletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell