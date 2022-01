Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl II

Weimar (ots)

Beim Diebstahl von insgesamt sieben Parfums wurde am Mittwochnachmittag eine Frau in einer Weimarer Drogerie erwischt. Ein Mitarbeiter konnte beobachten, wie sich die Frau die Flakons in ihre Oberbekleidung und den mitgeführten Rucksack steckte. Der Wert der entwendeten Parfums beläuft sich auf über 800 Euro. Die 32-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

