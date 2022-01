Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl I

Weimar (ots)

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes aus Bad Berka erstattete am gestrigen Tag Anzeige wegen Ladendiebstahls. Bereits am vergangenen Freitag begab sich ein Paar in den Markt und "kaufte" ein. Mittlerweile konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die beiden alkoholische Getränke, Lebensmittel und Drogeriewaren im Wert von etwa 200 Euro entwendeten.

