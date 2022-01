Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weggerollt

Apolda (ots)

Ein 63jähriger Saab-Fahrer und ein 42jähriger Skoda-Fahrer standen am 12.01.2022, gegen 08:30 Uhr in dieser Reihenfolge einer roten Ampel in der Alexanderstraße in Apolda. Währenddessen rollte das Fahrzeug des ersteren leicht rückwärts, was er nicht bemerkte. In der Folge stieß er gegen den hinter ihm stehenden Skoda. Dabei entstand minimaler Schaden in Höhe von ca. 10 Euro, da das vordere Kennzeichen des Geschädigten leicht verbogen wurde.

