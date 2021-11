Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt mißachtet

Ilmenau, Heinrich- Hertz- Straße (ots)

Ein 62-jähriger Nissanfahrer befuhr am Freitag, den 19.11.2021 gegen 09:20 Uhr die Heinrich-Hertz Straße aus Richtung Kopernikusstraße kommend. Ein 39-jähriger Fordfahrer, fuhr hierbei aus einem verkehrsberuhigten Bereich in die Heinrich-Hertz-Straße ein und kollidierte hierbei gegen den Nissanfahrer. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden von circa 7000,-EUR. Gegen den 39-jährige Fordfahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

(sg)

