Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leicht verletzte Fußgängerin nach Zusammenstoß mit einem PKW

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 06.September, gegen 14:05 Uhr, wurde auf der Oswaldstraße eine Fußgängerin leicht verletzt. Ein 53-jähriger VW-Fahrer beabsichtigte rückwärts in eine Parkbucht einzufahren, als eine 64-jährige Fußgängerin die Oswaldstraße hinter seinem PKW überquerte. Es kam zum Zusammenstoß und die Fußgängerin kam zu Fall. Die 64-Jährige wurde vor Ort durch einen eingesetzten Rettungswagen ambulant behandelt. Am VW entstand kein Sachschaden. (kap)

