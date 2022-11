POL-PDLU: Speyer - Cannabis-Fund, Polizei sucht Verlierer

Speyer (ots) - In der Nacht vom 06.11.2022 auf den 07.11.2022 zwischen 3 Uhr und 3:45 Uhr drangen unbekannte Täter unter Einsatz eines Hebelwerkzeugs in einen Friseursalon in der Windthorststraße ein. Im Inneren nahmen sie einen gelben Hartschalenkoffer an sich, in welchen sie das Diebesgut in Form von mehreren Fönen, speziellen Scheren, Messern, Bürsten, Augenpads und "Hair-Extensions" packten. Die Höhe des Schadens ...

mehr