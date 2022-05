Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Raubüberfall auf Tankstelle

Diez (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14.05.) kam es um kurz vor 03:00 Uhr zu einer Räuberischen Erpressung in der ARAL-Tankstelle in der Nikolaus-Otto-Straße in Diez. Nach Aussage des Kassierers betrat ein männlicher Einzeltäter den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer Pistole das Bargeld aus der Kasse sowie Zigaretten. Nachdem Geld und Zigaretten in einer vom Täter mitgebrachten silbernen Kunststofftasche verstaut waren, verließ dieser die Tankstelle und flüchtete zu Fuß in Richtung Limburger Straße. Den Täter beschrieb der Kassierer als dunkelhäutig, schlank und akzentfrei deutsch sprechend.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 06432-6010 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell