Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht in Rennerod

Rennerod (ots)

Am 14.05.22, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in Rennerod, Bahnhofstraße. Die 37-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren PKW ordnungsgemäß ab. Anschließend begab sie sich zu einer Patientin, die sie als Pflegedienstmitarbeiterin betreut. In diesem Zeitraum fuhr der Unfallverursacher vermutlich rückwärts in das Heck des geparkten PKW. Es könnte sich hierbei um einen PKW oder einen Anhänger gehandelt haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Heck des beschädigten PKW konnte das spiegelverkehrte Kennzeichen des Unfallverursachers abgelesen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Verursacher und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg, 02663-98050, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell